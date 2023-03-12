"Наполі" розібрався з ексклубом Малиновського та збільшив відрив на вершині Серії А (відео)

"Партенопейці" відірвалися від найближчого переслідувача вже на 18 очок.

"Наполі" на власному полі обіграв "Аталанту" в матчі 26-го туру італійської Серії А – 2:0 .

Обидва голи господарі забили в другому таймі. На 60-й хвилині після передачі Віктора Осімхена рахунок відкрив Хвіча Кварацхелія.

А на 77-й хвилині Амір Ррахмані закріпив перевагу неаполітанців, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.

Огляд матчу

"Наполі" (68 очок) впевнено лідирує в Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача – "Інтер" – на 18 балів. "Аталанта" (42 пункти) йде на шостій позиції.

У наступному турі підопічні Лучано Спаллетті 19 березня на виїзді зіграють проти "Торіно". Колишня команда українця Руслана Малиновського 17 березня прийме "Емполі".

Читайте також:

Заробив переможний пенальті: Коваленко допоміг своїй команді здолати "Інтер" у Серії А (відео)

"Манчестер Сіті" завдяки Голанду вирвав непросту перемогу та наблизився до "Арсенала" в АПЛ (відео)

Дебютний асист Мудрика допоміг "Челсі" вдруге поспіль виграти в АПЛ, успіх "Евертона" Миколенка