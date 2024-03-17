"Наполі" уникнув поразки від "Інтера" в центральному матчі 29-го туру Серії А (відео)

"Нерадзуррі" та "партенопейці" не зуміли визначити переможця.

"Інтер" та "Наполі" зіграли внічию в центральному матчі 29-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 1:1 .

"Нерадзуррі" вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 43-й хвилині Маттео Дарміан у центрі карного майданчика у дотик розстріляв ворота після прострілу Алессандро Бастоні з лівого флангу.

Однак у другому таймі неаполітанці зуміли відігратися. На 81-й хвилині після навісу з кутового на дальній стійці м'яч до сітки воріт переправив Жуан Жезус.

Огляд матчу "Інтер" – "Наполі"

Після цього матчу "Інтер" (76 очок) продовжує надупевнено лідирувати у Серії А. Команда Сімоне Індзагі випереджає найближчого переслідувача "Мілан" на 14 балів. "Наполі" (45 пунктів) йде на сьомій позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії, після міжнародної паузи, "нерадзуррі" 1 квітня приймуть "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка, а "партенопейці" 30 березня вдома зіграють з "Аталантою".

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