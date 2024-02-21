"Наполі" вирвав нічию проти "Барселони" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Партенопейці" зуміли врятуватися від поразки в домашньому поєдинку з каталонцями.

Італійський "Наполі" та іспанська "Барселона" зіграли внічию в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Стадіо Дієго Армандо Марадона" в Неаполі завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На початку другого тайму каталонці вийшли вперед – на 60-й хвилині Роберт Левандовський відзначився після передачі Педрі.

Однак неаполітанці змогли уникнути поразки. На 75-й хвилині нічию для "партенопейців" вирвав Віктор Осімген, якому асистував Франк Ангісса.

Огляд матчу "Наполі" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Барселоною" та "Наполі" відбудеться 12 березня в Іспанії.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Барселони" Хаві оголосив, що залишить команду після завершення поточного сезону. Своєю чергою, "Наполі" перед матчами з каталонським клубом звільнив Вальтера Маццаррі та призначив новим керманичем Франческо Кальцону.

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