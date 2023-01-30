"Наполі" вирвав перемогу над "Ромою" та продовжив панування у Серії А (відео)

"Партенопейці" відірвалися від найближчого переслідувача вже на 13 очок.

"Наполі" на домашній арені обіграв "Рому" в центральному матчі 20-го туру італійської Серії А – 2:1 .

Господарі повели в рахунку на 17-й хвилині, коли Віктор Осімхен бездоганно обробив передачу Хвічі Кварацхелії у чужому штрафному майданчику та вколотив м'яч під поперечину.

Римляни відігралися на 75-й хвилині – Стефан Ель-Шаараві замкнув простріл на дальній стійці.

Проте наприкінці зустрічі неаполітанці зуміли вирвати перемогу. На 86-й хвилині результативного удару завдав Джованні Сімеоне, який вийшов на заміну в другому таймі.

Огляд матчу

Завдяки перемозі "Наполі" зміцнив своє лідерство у Серії А. Команда Лучано Спаллетті має 53 очки та на 13 балів випереджає найближчого переслідувача – міланський "Інтер". Своєю чергою, "Рома" (37 пунктів) посідає шосту сходинку.

У наступному турі "партенопейці" 5 лютого на виїзді зіграють проти "Спеції" українського півзахисника Віктора Коваленко. А підопічні Жозе Моурінью днем раніше приймуть "Емполі".

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