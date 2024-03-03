"Наполі" вирвав перемогу над "Ювентусом" у драматичному матчі Серії А (відео)

"Партенопейці" взяли три очки в напруженій боротьбі з туринським грандом.

"Наполі" на своєму полі здолав "Ювентус" у матчі 27-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Дієго Армандо Марадона" в Неаполі завершився з рахунком 2:1 .

Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 42-й хвилині відзначився Хвіча Кварацхелія.

У другому таймі "Стара синьйора" зуміла відігратися – на 81-й хвилині точного удару завдав Федеріко К'єза.

Однак невдовзі "партенопейці" заробили пенальті. На 88-й хвилині Віктор Осімген ударом з 11-метрової позначки не переграв голкіпера туринців Войцеха Щенсного, але Джакомо Распадорі виявився першим на підбиранні та добив м'яч у сітку.

Огляд матчу "Наполі" – "Ювентус"

Після цього матчу "Ювентус" (57 очок) залишився на другому місці у Серії А. "Б'янконері" на 12 балів відстають від лідера "Інтера", який ще й має матч у запасі. "Наполі" (43 пункти) піднявся на сьому позицію.

У наступному турі італійського чемпіонату "Ювентус" 10 березня прийме "Аталанту", а "Наполі" 8 березня вдома зіграє проти "Торіно".

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