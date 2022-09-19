"Наполі" завдав "Мілану" першої поразки в Серії А та піднявся на вершину турнірної таблиці (відео)

У неділю, 18 вересня, в центральному матчі сьомого туру італійської Серії А зустрічалися "Мілан" і "Наполі".

"Наполі" здобув гостьову перемогу над "Міланом" у поєдинку 7-го туру італійської Серії А. "Россонері" були биті на домашньому стадіоні "Сан-Сіро" з рахунком 1:2 .

Усі найцікавіші події в цій зустрічі припали на другий тайм. На 55-й хвилині Маттео Політано реалізував пенальті та вивів гостей вперед. Утім, господарі швидко відігралися - на 69-й хвилині Олів'є Жиру відзначився з передачі Тео Ернандеса.

І все ж, наприкінці поєдинку "партенопейці" зуміли вирвати перемогу. Джованні Сімеоне на 78-й хвилині вдало замкнув навіс Маріо Руя.

Огляд матчу

Завдяки цьому успіху "Наполі" (17 очок) вийшов на перше місце в Серії А, випередивши "Аталанту" українця Руслана Малиновського за додатковими показниками.

"Мілан" (14 балів) зазнав першої поразки в сезоні та опустився на п'яту сходинку.

У наступному турі "россонері" 1 жовтня на виїзді зіграють з "Емполі", неаполітанці цього ж дня прийматимуть "Торіно".

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