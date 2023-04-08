"Наполі" здобув чергову перемогу на шляху до "скудетто", "Інтер" і "Мілан" втратили очки (відео)

У матчах 29-го туру італійської Серії А "Наполі" на виїзді обіграв "Лечче", "Інтер" в гостях не подужав "Салернітану" (1:1), а "Мілан" вдома зіграв унічию з "Емполі" (0:0).

Неаполітанці вийшли вперед на 18-й хвилині зусиллями Джованні Ді Лоренцо. Господарі на початку другого тайму відігралися – відзначився Федеріко Ді Франческо.

Однак команда Лучано Спаллетті змогла вирвати перемогу – на 64-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав захисник "Лечче" Антоніно Галло.

Для "партенопейців" ця перемога стала вже 24-ю в нинішньому розіграші Серії А.

Огляд матчу

"Наполі" (74 очки) продовжує лідирувати в Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача – "Лаціо" – на 19 очок. "Лечче" (27 балів) посідає 16-ту позицію.

У наступному турі неаполітанці 15 квітня приймуть "Верону". "Лечче" днем пізніше вдома зіграє із "Сампдорією".

В іншому матчі 29-го туру Серії А "Інтер" не зумів перемогти "Салернітану".

Уже на 6-й хвилині "нерадзуррі" вивів вперед Робін Госенс, але наприкінці поєдинку підопічні Сімоне Індзагі втратили перемогу – на 90-й хвилині нічию господарям приніс Антоніо Кандрева.

Зазначимо, що "Інтер" не зумів виграти вже четвертий матч поспіль у Серії А.

Огляд матчу

"Нерадзуррі" (51 очко) йде на четвертому місці в Серії А. "Салернітана" (29 пунктів) посідає 15-ту позицію.

У наступному турі "Інтер" 15 квітня прийме "Монцу". Днем пізніше "морські коники" на виїзді битимуться з "Торіно".

У ще одному поєдинку 29-го туру Серії А "Мілан" на власному полі розписав безгольову нічию з "Емполі" (0:0).

Зазначимо, що наприкінці гри "россонері" могли вирвати перемогу, але на 89-й хвилині гол Олів'є Жиру було скасовано після перегляду відеоповтору.

Огляд матчу

"Мілан" (52 очки) розташовується на третьому місці в Серії А. "Емполі" (32 бали) посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці.

У наступному турі команда Стефано Піолі 15 квітня на виїзді зіграє з "Болоньєю". Днем раніше "Емполі" завітає в гості до "Кремонезе".

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