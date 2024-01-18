"Наполі" здобув розгромну перемогу та став першим фіналістом Суперкубка Італії (відео)

"Партенопейці" розібралися з "Фіорентиною" та поборються за трофей у головному матчі.

"Наполі" розгромив "Фіорентину" в півфінальному матчі Суперкубка Італії. Поєдинок у саудівському Ер-Ріяді на стадіоні "Аль-Авваль" завершився з рахунком 3:0 .

На 22-й хвилині гри неаполітанський клуб вийшов вперед завдяки точному удару Джованні Сімеоне.

Через шість хвилин "фіалки" могли відігратися, але гол Лукаса Бельтрана було скасовано через офсайд.

Наприкінці першого тайму "Фіорентина" мала ще один чудовий шанс зрівняти рахунок, проте на 44-й хвилині Нанітамо Іконе не реалізував пенальті.

Під завісу матчу підопічні Вальтера Маццаррі зняли питання щодо переможця. Дубль оформив Алессіо Дзербін, який вийшов на заміну на 81-й хвилині. 24-річний італійський нападник відзначився голами на 84-й і 86-й хвилинах.

Огляд матчу "Наполі" – "Фіорентина"

Таким чином, "Наполі" вийшов до фіналу Суперкубка Італії, де 22 січня зіграє проти переможця другого півфіналу між "Інтером" і "Лаціо", який відбудеться 19 січня.

Нагадаємо, чинним тріумфатором Суперкубка Італії є "Інтер". Торік "нерадзуррі" завоювали цей трофей, розбивши "Мілан".

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