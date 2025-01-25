"Наполі" здобув вольову перемогу над "Ювентусом" і зміцнив лідерство у Серії А (відео)

"Партенопейці" перевернули перебіг зустрічі в другому таймі.
"Наполі" на своєму полі здобув вольову перемогу над "Ювентусом" в центральному матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі завершився з рахунком 2:1.
Перший тайм залишився за "Старою синьйорою" – на 43-й хвилині голом відзначився новачок клубу Рандаль Коло Муані.
Однак потім підопічні Антоніо Конте зуміли оформити камбек. На 57-й хвилині рахунок зрівняв Франк Ангісса, а переможний м'яч на 69-й хвилині з пенальті забив Ромелу Лукаку.
Огляд матчу "Наполі" – "Ювентус"
"Наполі" виграв сьомий матч поспіль у Серії А та з 53 очками очолює турнірну таблицю. "Партенопейці" на 6 балів випереджають найближчого переслідувача "Інтер", який має два матчі в запасі.
"Ювентус" зазнав першої поразки у поточному сезоні чемпіонату Італії. Команда Тьяго Мотти з 37 очками посідає п'яте місце.
У наступному турі "Наполі" на виїзді зіграє з "Ромою" українського форварда Артема Довбика, а "Ювентус" прийме "Емполі". Обидва матчі відбудуться 2 лютого.
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