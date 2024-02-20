"Наполі" звільнив тренера перед матчами з "Барселоною" в Лізі чемпіонів – йому вже знайшли заміну

"Наполі" змінив головного тренера напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Як повідомляє офіційний сайт неаполітанського клубу, Вальтера Маццаррі було звільнено з посади керманича "партенопейців". На його місце призначений Франческо Кальцона.

Маццаррі очолив "Наполі" лише в листопаді минулого року, замінивши на посаді Руді Гарсію. Відтоді на чолі чинних чемпіонів Італії 62-річний фахівець провів 17 матчів – 6 перемог і 8 поразок, ще три гри завершилися внічию.

Раніше Вальтер вже працював з "Наполі" в період від 2009 до 2013 року, причому досить успішно – під його керівництвом "партенопейці" вигравали срібні медалі Серії А, здобували Кубок Італії, а також виходили до Ліги чемпіонів.

Новий керманич неаполітанців Кальцона до кінця поточного сезону поєднуватиме свою роботу в італійському клубі та у збірній Словаччини, яку він зумів вивести до фінального турніру Євро-2024.

До слова, на майбутній континентальній першості Словаччина зіграє в одній групі зі збірною України, якщо команда Сергія Реброва зможе подолати плейоф відбору.

Зараз "Наполі" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 36 очок після 24 матчів. Раніше "партенопейці" вилетіли з Кубка Італії та програли "Інтеру" в фіналі Суперкубка Італії.

Матч "Наполі" – "Барселона" відбудеться у середу, 21 лютого, на "Стадіо Дієго Армандо Марадона" в Неаполі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Поєдинок-відповідь між "Барселоною" та "Наполі" відбудеться 12 березня в Іспанії.

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