"Напоїли, опромінили, підмішали щось до їжі": російський депутат назвав причину ганьби своєї збірної на Євро-2020

Несподівана версія.

Депутат і лідер партії "Комуністи Росії" Сергій Малинкович поділився думкою щодо ганебної поразки збірної своєї країни в матчі Євро-2020 з Бельгією (0:3).

"Моя версія така: збірну Росії перед матчем з Бельгією могли чимось напоїти, опромінити, підмішати щось до їжі. Ми не знаємо, в якому стані вони виходили на поле.

Тренер адже - не ідіот, він не хоче втрачати своє місце. І, я впевнений, з ним напевно була проведена бесіда на найвищому рівні. Але так продути... Тут точно замішана якась третя сторона.

Тому, на мій погляд, потрібно відновити радянську традицію - на кожен матч з командою повинні їздити п'ять співробітників ФСБ. Найкраще, щоб чекісти були впроваджені до складу команди, і ніхто не знав, хто він насправді. Коротше, у збірній повинна бути людина, відповідальна за морально-політичну обстановку.

Зараз, за підсумками матчу з Бельгією, потрібно зробити висновки і провести розслідування. Якщо з'ясується, що ніхто їх не труїв і не опромінював, то тренер повинен бути замінений, а футболісти - позбутися преміальних за цю гру. У матчах з Данією і Фінляндією команда повинна спокутувати провину кров'ю", - цитує Малинковича Sport24.ru.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, російські фанати їдкими постами відреагували на ганьбу своєї збірної на Євро-2020.

Євро-2020: підсумки другого ігрового дня

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