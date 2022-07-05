Направить кошти на відновлення громади після окупації: футбольний клуб з Сумщини не зіграє в чемпіонаті Другої ліги сезону 2022/23

Направить кошти на відновлення громади після окупації: футбольний клуб з Сумщини не зіграє в чемпіонаті Другої ліги сезону 2022/23

ФК "Тростянець", який 2021 року дебютував у серед команд Другої ліги, вирішив не заявлятися на наступний сезон, що стартує наприкінці серпня.

Футбольний клуб "Тростянець" не братиме участі в чемпіонаті Другої ліги України сезону-2022/2023.

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

Клуб знімається із змагань через бажання спрямувати кошти на відновлення Тростянецької громади після окупації.

"Тростянець" дебютував у професійному футболі у сезоні 2021/22. Команда грала у групі В Другої ліги і посідала сьоме місце у турнірній таблиці.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну сезон у Другій лізі було достроково завершено. Його підсумками стало закріплення позицій команд станом на останній тур, який було зіграно наприкінці листопада.

Нагадаємо, що львівські "Карпати" повідомили про припинення співпраці з тринадцятьма гравцями.

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