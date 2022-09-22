"Наприкінці 9-го раунду пропустив і поплив": Усик розповів про найважчий момент у реванші з Джошуа

Український боксер розповів, як у 9-му раунді Ей Джей був близьким до того, щоб виграти бій достроково. Однак Усику вдалося витримати шалений тиск Джошуа та в підсумку схилити шальки терезів на свою користь.

"Джошуа був фізично готовий, але мені здається, що тут він зробив ставку на те, щоб влучити одним важким ударом. Наприкінці дев'ятого раунду у нього були вдалі комбінації, я там справді пропустив і поплив. Але до цього поєдинку він був готовий краще.

Джошуа трохи додав фізично. Він був зібраний, у нього були зібрані руки, він менше реагував на обманні дії. Джошуа був краще підготовлений.

Не можу сказати, що було у восьмому та дев'ятому раундах - удар чи постійний тиск. Восьмий був трохи для відпочинку, а наприкінці дев'ятого я пропустив удар, потім ця тривала серія. Перетримав, відрухався, помолився - і все", - сказав Усик в інтерв'ю ютуб-каналу USYK17.

Також Усик зізнався, що в нього був підготовлений план на випадок, якщо б довелося побувати в нокдауні.

"Як і в першому, так і в другому бою у нас був план забирати раунд, проводити в раунді 2-3 вдалих комбінації і обов'язково забирати кінцівку - тук-тук-тук 10 секунд. Якщо, не дай Бог, нокдаун - жодного поспіху. Ти встав на коліно, тобі відрахували, ти відновився і забираєш наступний раунд.

Ми обговорювали таке. Це бокс. Зазвичай боксер, коли пропускає удари, починає виживати, показувати свій характер. У цей момент його добивають, тому що він не бачить, не відчуває дистанцію так, як коли у нього немає запаморочення. Добре, ти програєш раунд, але відновишся. Встав на коліно, тобі відрахували - це стратегія. Тут немає боягузтва. У цьому і полягає стратегія боксу, поєдинку, коли ти вчасно може робити дії, які приведуть тебе до перемоги", - сказав Усик.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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