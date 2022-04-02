"Наразі Ломаченко має важливіший бій": абсолютний чемпіон світу підтримав українця

Камбосос розуміє рішення українського ексчемпіона.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос-молодший підтримав Василя Ломаченка, який відмовився від бою з австралійцем та вирішив залишитися в Україні, щоб захищати свою країну у війні з російськими окупантами.

Ломаченко був головним претендентом на бій проти Камбососа, поєдинок планували провести в Австралії. Проте від початку повномасштабного російського вторгнення до України Василь вступив до тероборони Білгород-Дністровського.

Наступним суперником Камбососа стане володар титулу WBC Девін Гейні. Бій відбудеться 4 червня у Мельбурні.

"Дивіться, бізнес – це бізнес. На певній стадії переговори про поєдинок із Ломаченком просто пройшли краще. Девін Гейні вистрілив собі в ногу, бо думав, що його відкинули. Він з'явився в Твіттері і написав, що погодиться на те саме, що Ломаченко — такий же гонорар і все інше. Він думав, що ми вже домовились про бій.

Безумовно, наразі Ломаченко має важливіший бій. Я це дуже поважаю. Сподіваюся, що він та його родина будуть у безпеці. Але в цей момент Девін Гейні з'явився на сцені. Якщо ти щось сказав, і це побачив світ, то будь людиною слова", — сказав Камбосос у інтерв'ю FightHype.com.

Нагадаємо, що колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко, який займається обороною столиці від російських окупантів, підсумував візит до Німеччини, де зустрівся з представниками уряду.

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