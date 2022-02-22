Нарешті домовилися: Ф'юрі та Вайт підписали контракт на титульний бій

Нарешті домовилися: Ф'юрі та Вайт підписали контракт на титульний бій

Поєдинок має відбутися навесні.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі та та обов'язковий претендент Ділліан Вайт підписали контракт на титульний бій, повідомляє Sky Sports.

Поєдинок за титул WBC планують провести у квітні на лондонському стадіоні Вемблі.

Імовірною датою проведення бою називали 23 квітня. Минулого місяця промоутерська компанія Queensberry Френка Воррена виграла торги з бою Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта.

Queensberry разом із Top Rank Боба Арума заплатять за права на поєдинок 41,025 мільйона доларів. Компанія Matchroom Boxing, яка представляє Вайта, пропонувала 32,2 мільйони доларів. Ці торги стали найбільшими в історії світового боксу.

Повідомлялося, що Вайту було запропоновано 5 мільйонів фунтів, аби він не наполягав на чемпіонському поєдинку проти Ф'юрі, але він відмовився від відступних.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

На рахунку 33-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. В останньому бою у березні 2021 року він нокаутував у реванші росіянина Олександра Повєткіна.

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