"Нарешті нормальний футбол": на Львівщині аматорський матч закінчився жорсткою бійкою фанатів, гравців і суддів (відео)

В інциденті брали участь всі.
Жорстке побоїще сталося під час матчу другої ліги Перемишлянського району Львівської області між Чемеринцями і Неділиськами.
Конфлікт стався після голу у ворота другої команди. Вболівальники почали пред'являти претензії суддям, після чого напали на них із кулаками.
У справу швидко вплуталися футболісти обох команд. Арбітрам теж довелося активно відбиватися від нападників.
"Нарешті нормальний футбол", - говорить коментар до ролика з побоїщем.
Нарешті нормальний футбол pic.twitter.com/ln9sbbJAy6— Неможливо (@your_melanie) September 6, 2 021
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у Мексиці матч жіночих команд завершився масовою бійкою за участю запасних.