"Нарешті нормальний футбол": на Львівщині аматорський матч закінчився жорсткою бійкою фанатів, гравців і суддів (відео)

В інциденті брали участь всі.

Жорстке побоїще сталося під час матчу другої ліги Перемишлянського району Львівської області між Чемеринцями і Неділиськами.

Конфлікт стався після голу у ворота другої команди. Вболівальники почали пред'являти претензії суддям, після чого напали на них із кулаками.

У справу швидко вплуталися футболісти обох команд. Арбітрам теж довелося активно відбиватися від нападників.

"Нарешті нормальний футбол", - говорить коментар до ролика з побоїщем.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у Мексиці матч жіночих команд завершився масовою бійкою за участю запасних.

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