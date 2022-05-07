"Нарешті одягнемо георгіївські стрічки": український гімнаст-зрадник знову оскандалився в соцмережах

"Нарешті одягнемо георгіївські стрічки": український гімнаст-зрадник знову оскандалився в соцмережах

Колишній гімнаст збірної України Максим Василенко продовжує хизуватися своєю любов'ю до "руского міра".

Наприкінці квітня 23-річний український гімнаст із Херсона потрапив у гучний скандал, заявивши у себе в Instagram, що його місто обстрілюють ракетами українській військові. На цьому "спортсмен-ватник" не зупинився і опублікував новий пост, присвячений святкуванню 9 травня.

"Ура! Без нелюднй, що кричать "Слава Бандері", які носять націоналістичну та фашистську символіку, ми нарешті зможемо відсвяткувати це велике свято. Нарешті зможемо слухати та співати фронтові пісні, з гордістю одягнути георгіївські стрічки, потиснути руку нашим героям-ветеранам і почути тихий дзвін їхніх медалей, покласти квіти до вічного вогню та вшанувати пам'ять загиблих предків", - написав гімнаст-зрадник України.

Скріншотом скандального поста Василенка у себе в Instagram-сторіз поділився олімпійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв і прокоментував позицію свого колишнього партнера зі збірної України.

"Не хочеться клоунів піарити, але як вам не показати це. Настав час брати квитки і пливти додому, а то кораблів дедалі менше. Слава Україні!", - написав Верняєв.

instagram.com/verniaiev13

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що російський олігарх Абрамович під тиском санкцій через війну в Україні продав футбольний клуб "Челсі".

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