"Нарешті я вдома": Ярмоленко повернувся на рідну Чернігівщину (фото)

Український вінгер "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко опублікував свілину, зроблену в Чернігівській області.

Фото з'явилося у його Instagram 15 листопада.

"Нарешті я вдома", - підписав фото капітан збірної України. Світлину усміхнений футболіст зробив біля знаку - Чернігівський район.

До слова, Андрій хоч народився у російському Санкт-Петербурзі, але коли йому виповнилося три роки, батьки переїхали до Чернігова. Саме у цьому місті Ярмоленко робив свої перші кроки у футболі, а згодом грав за місцеву "Десну".

З поверненням додому Ярмоленка привітали українські зірки. Зокрема, свої коментарі під світлиною написали акторка Наталка Денісенко та телеведучий Андрій Бедняков. Пес Патрон також не залишився осторонь: "Козак повернувся додому".

Нагадаємо, у вересні капітан збірної України Андрій Ярмоленко заявив, що РФ необхідно ізолювати від усього цивілізованого світу через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

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