"Нарешті зупинить його": відомий промоутер зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Френк Воррен, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, прокоментував прийдшній бій-реванш свого клієнта з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

За його словами, це буде поєдинок між найкращих боксерів XXI століття, в якому переможе "Циганський король".

Також Воррен дав обіцянку, що команда британського боксера не створюватиме конфлікти перед боєм.

Зазначимо, що перед першим поєдинком між Усиком і Ф'юрі батько Тайсона влаштував сутичку з представниками українського боксера. Він вдарив головою одного з членів команди Олександра, розбивши її собі до крові.

"Більше жодних конфліктів. Крові не буде. Не потрібно цих провокацій і перепалок перед такою подією. На нас чекає зустріч найкращих боксерів XXI століття. Усі, хто хоч віддалено чув про бокс, 21 грудня дивитимуться реванш. Я впевнений, що Ф'юрі нарешті зупинить Усика", – сказав Воррен у коментарі Dazn.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

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Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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