Нарівні з Роналду: Ярмоленко увійшов до символічної збірної перших двох турів Євро-2020

У стартових матчах лідер українців відзначився двома голами і одним асистом.
Авторитетний портал WhoScored представив символічну збірну за підсумками перших двох турів групового етапу Євро-2020.
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До одинадцятки найкращих футболістів потрапив вінгер збірної України Андрій Ярмоленко. Середня оцінка 31-річного українця склала 7,7.
Ярмоленко забив гол-красень у першому матчі "синьо-жовтих" на турнірі проти Нідерландів, а в наступній грі з Північною Македонією відкрив рахунок, а також зробив гольову передачу.
Крім українця до символічної збірної перших двох турів Євро-2020 потрапили Лукаш Градецкі (Фінляндія), Владімір Цоуфал (Чехія), Даніель О'Шонессі (Фінляндія) Мілан Шкріньяр (Словаччина), Леонардо Спінаццола (Італія), Френкі де Йонг (Нідерланди), Мануель Локателлі (Італія) , Гарет Бейл (Уельс), Кріштіану Роналду (Португалія) і Патрік Шик (Чехія).
- Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).
- Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають другу сходинку групи С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Андрія Шевченка в плейоф.
- Поєдинок Україна - Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня, на Національному стадіоні в Бухаресті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.
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