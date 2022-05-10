"Народився разом з клубом": цитати Кравчука про любов до київського "Динамо"

Перший президент України Леонід Кравчук розповідав, що історія його прихильництва до "біло-синіх" почалась замолоду, коли він приїхав до Києва на навчання в середині 50-х.

Що казав Кравчук про 16-разового чемпіона України – читайте в матеріалі ТСН Проспорт.

"Скільки живу, стільки й вболіваю за "Динамо". У мене таке враження, що я народився разом з клубом. Але вперше побачив його гру в матчі з індійською командою – я в той час навчався в університеті. Індійці грали босими, мені не сподобалася така гра на босу ногу, тому схилився до киян. Хоча до цього ні за кого не вболівав. Відтоді все моє життя пов’язане з "Динамо", так що розділити нас вже неможливо", – згадував Кравчук.

Про чемпіонський титул "біло-синіх" у сезоні 2020/21

"Вибух, вибух і ще раз вибух радості, щастя і віри. Я чотири роки чекав цього дня. І він настав. Настав заслужено. Я не повірив, що можна було за рік чи неповні два роки змінити команду. Команда змінилася і грою і колективністю. Це просто надзвичайно. Я вітаю, по-перше головного тренера, Ігоря і Григорія Суркісів, які тримають цю команду. Але перш за все всіх гравців. Підсумок свята тут, а основне свято на стадіоні. "Динамо" повернулося. Сьогодні я бачив зіграну, велику команду", - говорив перший президент України.

Про знайомство з Суркісами

"Тоді (на початку 90-х) все розвалювалося, і "Динамо" не було винятком. Я був стурбований, попросив підлеглих вивчити питання. Мені доповіли, що є група людей на чолі з Григорієм Суркісом, яка готова залучити потрібні ресурси. Тоді я доручив голові Кабінету міністрів, яким був Леонід Кучма, всебічно вивчити проблему. І його підлеглі поклали мені на стіл купу матеріалів, в якому доводів "за" було стільки ж, скільки й "проти". Ситуація вимагала оперативного втручання, і я прийняв вольове рішення, про яке не шкодую досі.

Багатьом могло здатися, що ці авгієві стайні не розчистити вже нікому й ніколи. Але перша ж розмова з Григорієм Суркісом переконала мене: такі люди є. Мене вразило те, як горіли очі у Григорія Михайловича та його молодшого брата. Цими людьми рухали не лише азарт та любов до футболу. Брати реально розуміли, як слід працювати великому спортивному підприємству в нових економічних умовах. Було запропоновано поетапний, покроковий план, по суті, дорожню карту виведення "Динамо" з кризи. У цю перспективу не можна було не повірити. І я радий, що не помилився!

Поруч із енергійністю Ігоря підкуповувала і його щирість у спілкуванні. Завжди прямо відповідав питанням і не соромився висловлювати власні думки. Є люди, які думають одне, кажуть інше, а роблять третє. Це точно не про Суркіси. Що у старшому, що у молодшому відчувається стрижень зі сплаву відповідальності та принциповості. Для бізнесу подібна якість така ж важлива, як і для спорту, де маєш справу не лише з командою, а й з численною армією вболівальників, як правило, налаштованих критично, де з протидією стикаєшся, на жаль, не лише на футбольному полі", - говорив Кравчук.

Реакція на арешт активів "Динамо" у 2005 році

"Кожна нація і народ мають свої символи, і "Динамо" Київ відноситься до таких символів. Завдяки клубу про Україну знають у всьому світі, це візитна картка країни. На жаль, і довкола символів бувають проблеми. Але всі проблеми потрібно вирішувати згідно із законом, а не керуватися жагою помсти та бажанням когось покарати. Я не можу бути спокійним, коли щось робиться не в ім'я справи, а в ім'я його руйнування.

Вболівальники "Динамо" вже зверталися до мене за порадою: "Чи не час розбивати намети та проводити мітинги?". Я попросив їх заспокоїтись, оскільки вважаю, що це питання можна вирішити цивілізовано, в рамках закону. Однак якщо буде потреба очолити демонстрацію або сидіти у наметі заради "Динамо", я це зроблю. Це моя країна, моя Україна, мої символи, і я їх захищатиму до кінця.

Я не хотів би кидати тінь на весь український суд, але є підстави замислитися, чому Печерський суд, наприклад, ухвалюючи у 2004 році спочатку одне рішення щодо "Криворіжсталі", за нової влади приймає інше рішення? Дуже важко бути об'єктивним, якщо суди ухвалюватимуть рішення, керуючись не законом, а іншими мотивами", - зазначав перший президент.

Нагадаємо, 10 травня на 89-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук.

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