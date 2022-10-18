"Народний трофей": Бензема прокоментував завоювання "Золотого м'яча-2022" (відео)

Форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема поділився враженнями від того, що став володарем "Золотого м'яча-2022".

"Це гордість для мене. Я згадую часи, коли я був маленьким, всю роботу, яку я ніколи не залишав. Це була дитяча мрія, як у всіх дітей. Я виріс із цим у своїй голові, а потім у мене з'явилася мотивація, тому що в моєму житті було дві рольові моделі: Зізу і Роналдо - це багато роботи, це ніколи не здаватися, це ще більше тренувань, але насамперед завжди пам'ятати цю мрію, що все можливо.

Був час, коли мені було набагато важче. Сьогодні ми дивимось не лише на світлі сторони, але були такі періоди, коли я, наприклад, не був у складі, коли я не здавався, коли я був із тренером. Ми багато працювали на тренуваннях, і він постійно казав мені зберегти цю радість від гри у футбол і що одного разу я зможу виграти цей трофей. Я справді пишаюся своїм шляхом", - сказав Бензема.

Також новоспечений володар "Золотого м'яча" подякував своєму оточенню, якого допомогло йому виграти омріяний трофей.

"Я тут вперше, тому я дуже щасливий, задоволений своєю роботою. Я буду так і далі продовжувати. Я хотів би подякувати всім моїм товаришам за командою, чи то в "Реалі", чи в національній збірній. Дякую їм, моєму тренеру, моєму чудовому президенту - Флорентіно Пересу. Того дня, коли він дав мені шанс підписати контракт із "Реалом", він прийшов до мене додому. Це показує, яка це людина. Він завжди був зі мною відвертим. Він завжди вселяв у мене впевненість, тому сьогодні він викликає у мене величезну повагу.

Я також не забуваю пана Оласа (президента "Ліона" - прим.), усю академію "Ліона", бо без них я не зміг би здійснити свою мрію грати у Мадриді. Я також не забуваю усієї своєї сім'ї, тому що нам потрібна сім'я, щоб бути єдиними. Цей "Золотий м'яч" індивідуальний, але й колективний. Ось чому для мене це народний "Золотий м'яч", - резюмував француз.

Karim Benzema : « It's an honour, it was a childhood dream becoming the Ballon d'Or »#ballondor pic.twitter.com/17ykH6YPzd — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Додамо, що минулого року володарем "Золотого м'яча" став аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Мессі. А 2020 року головним претендентом на нагороду був польський нападник Роберт Левандовські, але її вручення скасували через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" є Мессі, який отримував цей приз сім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Найближчий переслідувач аргентинця - португалець Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). За період від 2008 до 2021 року гегемонію Мессі та Роналду зумів перервати лише хорват Лука Модріч, який став володарем нагороди 2018 року.

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