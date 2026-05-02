Народний депутат і олімпійський чемпіон Беленюк проведе дебютний бій у ММА

Легендарний український борець греко-римського стилю спробує свої сили в октагоні.

Максим Приходько
Жан Беленюк / © Associated Press

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк проведе дебютний бій у змішаних єдиноборствах (ММА).

Про це повідомляє Fight Zona на своїй сторінці в Instagram.

Зазначається, що 11 липня свій дебютний турнір в Україні проведе нова ліга — Arena. Шоу відбудеться в столичному Палаці Спорту.

Для 35-річного Беленюка це буде дебют у ММА і загалом перший поєдинок після завершення кар'єри у греко-римській боротьбі.

Жан є триразовим олімпійським медалістом з греко-римської боротьби. У його послужному списку "срібло" Ріо-2016, "золото" Токіо-2020 та "бронза" Парижа-2024.

Крім Беленюка, на турнірі також виступить ще один борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який здобував срібні медалі Олімпійських ігор у Токіо-2020 та Парижі-2024.

Для 27-річного Насібова, який ще продовжує кар'єру в греко-римській боротьбі, це також буде дебют в ММА.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби.

