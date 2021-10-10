"Народжений для цього лайна": Ф'юрі заговорив про власну велич після перемоги над Вайлдером

Британець вважає себе найкращим надважковаговиком своєї епохи.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі прокоментував свою перемогу нокаутом над Деонтеєм Вайлдером у поєдинку, який відбувся в ніч проти 10 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі.

Відео нокдаунів і нокауту в бою Ф'юрі - Вайлдер

"В ім'я могутнього Ісуса я виграв цей бій. Я декілька разів падав, я був приголомшений. Мій владика і рятівник підняв мене на ноги. Вайлдер чинив мені гідний опір. Ніколи не сумнівайтеся в мені. Коли ситуація стає важкою, я завжди можу з неї вибратися.

Я був народжений для цього лайна. Так, народжений. Я знову і знову доводив, що мене ніколи не можна скидати з рахунків. Мене не можна побити, поки я не впаду і не відключуся. Я не показав свій найкращий виступ, але схилив шальки терезів на свою користь, коли це було потрібно.

Я найвеличніший надважковаговик своєї епохи. У цьому немає сумнівів. Я номер один. Подивіться, що я зробив. Я провів у США шість своїх останніх боїв і побився з найбільш нищівним панчером в історії нашого виду спорту. Не раз, не два, а тричі. Він небезпечний хлопець", - сказав Ф'юрі в ринзі після поєдинку.

Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним;

35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

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