"Нас не можуть забронювати": переможець Другої ліги знявся з чемпіонату України через мобілізацію

Футбольний клуб "Дружба" з Мирівки (село на Київщині) вирішив знятися з розіграшу Першої ліги в сезоні-2024/25 через загрозу мобілізації своїх гравців.

Про це розповів директор клубу Ігор Дегтяренко у коментарі Tribuna.com.

Минулого сезону "Дружба" стала чемпіоном Другої ліги та забезпечила собі підвищення в класі. Нову кампанію команда повинна була провести в Першій лізі, однак відмовилася від участі у чемпіонаті у зв'язку з неможливістю забронювати футболістів.

"Чому вирішили не виходити на старт наступного сезону? Закон про мобілізацію. Від липня людей будуть зупиняти на вулицях і так далі. Ми не можемо нашим людям забезпечити безпеку, в нас немає таких важелів, щоб забронювати їх. УАФ, на жаль, для футболістів нічого не зробила. Ми просто не зможемо з цим боротись.

Десь автобус зупинять дорогою на тренування чи гру і всій команді випишуть повістки. Що ми будемо з цим робити далі? Тільки через те, що ми не можемо забезпечити людям нормальну роботу і в будь-який момент ключових гравців можуть забрати до армії. Нікуди дітись, це війна", – сказав Дегтяренко.

Директор "Дружби" зазначив, що клуб звернувся до Професійної футбольної ліги з проханням на рік зарезервувати за ним місце у Другій лізі.

Він також вважає, що перед стартом наступного сезону ще низка клубів знімуться через відсутність бронювання.

"Ми попросили, щоб за нами залишили місце в ПФЛ на рік, хоча б у Другій лізі. Може за цей час війна закінчиться, побачимо. В Першій лізі за нами ніхто не зарезервує, зрозуміло. Іншого виходу немає, на жаль.

Зараз і в інших клубах таке почнеться, це сто відсотків, коли настане липень. Ви ж розумієте, що не всі футболісти хочуть йти до військкоматів. А ми не можемо їх змусити, хоча у нас всі підлягають мобілізації. Що я буду робити з цим? Ми ж не можемо їм зробити відтермінування мобілізації, в нас нема таких важелів. Нас не можуть забронювати. От тільки через це знімаємось", – заявив Дегтяренко.

За словами директора "Дружби", влітку гравці клубу матимуть змогу перейти до інших команд.

"Чи розпустили ми дорослу команду? Так. Ми їм запропонували, коли відкриється трансферне вікно, щоб вони переходили. Думаю, завдяки грі за "Дружбу" вони собі знайдуть місце.

Так краще, ніж потім знятись посеред сезону. Хоч для нас це й дуже болісне рішення, бо щойно виграли Другу лігу й піднялися до Першої. Ми ж цю команду ростили ще з аматорського футболу. Але така ситуація в країні", – резюмував Дегтяренко.

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