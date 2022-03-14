"Нас не треба звільняти, залиште нас і нашу Україну": Ракицький закликав росіян зупинити війну

"Нас не треба звільняти, залиште нас і нашу Україну": Ракицький закликав росіян зупинити війну

Ярослав публічно засудив дії російських окупантів.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Ярослав Ракицький, який нещодавно розірвав контракт з пітерським "Зенітом", висловився про повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

"Світом править гуманність, світом править доброта та любов до своєї Батьківщини, до своєї матері, до своїх дітей, до своєї сім’ї. Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну. Гинуть мирні українці від російських солдатів. Нас не треба звільняти. Залиште нас і нашу Україну.

Немає сенсу доводити про вплив пропаганди, про те, що Росія дезінформує свій народ. Вам не кажуть правди. Я бажаю добра та миру моїй волелюбній Україні", - написав Ракицький у себе в Instagram.

Нагадаємо, у 2019 році Ракицький перейшов до "Зеніту" з донецького "Шахтаря". Після цього його перестали викликати до збірної України.

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