"Нас остаточно звідусіль виженуть": російський коментатор висміяв спроби РФС включити окупований Крим до свого чемпіонату

Колишній коментатор пропагандистського телеканалу "Матч ТВ" розкритикував чиновників та депутатів, які спекулюють на тему інтеграції окупаційного регіону до російського футболу.

Про це Уткін розповів на своєму YouTube-каналі.

Журналіст зазначив, що в такому разі на РФ чекає повна ізоляція від світового спорту №1.

"Давайте, дійсно, приймемо кримські клуби, абхазькі давайте приймемо, ще якісь. Так буде простіше. Тоді вже можна буде абсолютно точно не утримувати десять-одинадцять або скільки там у нас національних збірних, включаючи жіночі, юнацькі, дівочі та мініфутбольні, ще інвалідні. Можна їх не утримувати, бо нас остаточно звідусіль виженуть і більше ніколи не візьмуть.

Мало того, це ж цілком очевидно, що це питання з політичним підґрунтям, підноситься різними інфлюенсерами, чому б на цю тему не поспекулювати? Згорів сарай – гори й хата", - зазначив Уткін.

Додамо, 22 серпня керівництво Футбольної національної ліги Росії (ФНЛ) створило робочу групу із включення кримських команд до першості.

Раніше розповідалося про те, що кримські ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) та "Перлина" (Ялта) виступали у Другій лізі російського футболу 2014 року. Утім, УЄФА зажадав від РФС виключити їх зі свого складу, не визнавши півострів територією РФ.

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