"Нас посадять за вбивство": менеджер Усика висловився про можливий бій з Джейком Полом

Джейк Пол і Олександр Усик / © скриншот з відео

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Егіс Клімас, менеджер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, після перемоги українця у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа прокоментував можливий поєдинок свого клієнта з американським відеоблогером Джейком Полом.

"Коли ми говоримо про Джейка Пола, то це вже не про бокс. Якщо ми проведемо з ним бій, то нас посадять за вбивство. Усі ми розуміємо, що виставляти Джейка Пола проти Олександра Усика у боксерському поєдинку однозначно не можна. Олександр ніколи на це не піде.

Звичайно, якщо врахувати, що Пол колись був борцем, а також знає, як битися, то ідеальним варіантом був би поєдинок за правилами ММА", – сказав Клімас в інтерв'ю Boxing King Media.

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Зазначимо, що одразу після перемоги в реванші з Дюбуа український чемпіон провів дуель поглядів з Джейком Полом, який піднявся до нього в ринг.

Зірка YouTube викликав Олександра на бій за правилами ММА. Українець відповів, що готовий зустрітися з Полом в октагоні.

До слова, в листопаді минулого року Джейк у боксерському поєдинку здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

На рахунку 28-річного відеоблогера 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка, якої шоумену в лютому 2023 року завдав Томмі Ф'юрі, молодший зведений брат ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

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Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

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На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.