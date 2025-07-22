ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

"Нас посадять за вбивство": менеджер Усика висловився про можливий бій з Джейком Полом

Представник українського боксера оцінив ймовірність проведення поєдинку із зіркою YouTube.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Джейк Пол і Олександр Усик

Джейк Пол і Олександр Усик / © скриншот з відео

Егіс Клімас, менеджер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, після перемоги українця у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа прокоментував можливий поєдинок свого клієнта з американським відеоблогером Джейком Полом.

"Коли ми говоримо про Джейка Пола, то це вже не про бокс. Якщо ми проведемо з ним бій, то нас посадять за вбивство. Усі ми розуміємо, що виставляти Джейка Пола проти Олександра Усика у боксерському поєдинку однозначно не можна. Олександр ніколи на це не піде.

Звичайно, якщо врахувати, що Пол колись був борцем, а також знає, як битися, то ідеальним варіантом був би поєдинок за правилами ММА", – сказав Клімас в інтерв'ю Boxing King Media.

Зазначимо, що одразу після перемоги в реванші з Дюбуа український чемпіон провів дуель поглядів з Джейком Полом, який піднявся до нього в ринг.

Зірка YouTube викликав Олександра на бій за правилами ММА. Українець відповів, що готовий зустрітися з Полом в октагоні.

До слова, в листопаді минулого року Джейк у боксерському поєдинку здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

На рахунку 28-річного відеоблогера 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка, якої шоумену в лютому 2023 року завдав Томмі Ф'юрі, молодший зведений брат ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie