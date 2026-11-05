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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Нас принизили": дебютант Ліги чемпіонів повторив найрозгромнішу перемогу в історії турніру

Італійський "Комо" на виїзді знищив французький "Ланс" з рахунком 9:1.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Комо"

"Комо" / © Associated Press

Італійський "Комо", який проводить дебютний сезон у Лізі чемпіонів, повторив рекорд турніру за перемогою з найбільшою різницею в рахунку.

У середу, 4 листопада, підопічні Сеска Фабрегаса розгромили французький "Ланс" у виїзному матчі четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів з рахунком 9:1.

Хет-триком у складі клубу Серії А відзначився Анастасіос Дувікас (7-ма хвилина, 32, 57). Також по голу забили Ніко Пас (40), Лукас да Кунья (47), Марк-Олівер Кемпф (53), Маттіа Лібералі (62), Мартін Батуріна (69) та Маттео Папаччолі (90+1).

Господарі поля зуміли відповісти єдиним голом, автором якого на 65-й хвилині став Рубен Агіллар.

"Ланс" — "Комо" / © Associated Press

"Ланс" — "Комо" / © Associated Press

Італійська команда повторила рекорд Ліги чемпіонів за найбільшою різницею м'ячів у переможному матчі — вісім голів.

Раніше такого результату досягали "Ліверпуль" та мадридський "Реал", які перемагали з рахунком 8:0. Англійський клуб розгромив турецький "Бешикташ" на груповому етапі сезону-2007/08, а іспанський — "Мальме" у розіграші-2015/16.

Водночас "Комо" став першою командою в історії турніру, яка забила дев'ять м'ячів у виїзному поэдинку.

Дев'ять голів за один матч до цього забивала лише мюнхенська "Баварія", яка у вересні 2024 року перемогла загребське "Динамо" з рахунком 9:2.

Це також найбільш розгромна поразка французького клубу в історії Ліги чемпіонів.

"Не буду виголошувати довгих промов чи вдаватися до аналізу. Ми повністю провалили матч. Єдине слово, яке спадає мені на думку, — приниження. Нам доведеться відверто поговорити між собою й знайти в собі трохи гордості перед недільною грою.

У кожного з нас є самолюбство, є гордість. Треба мати здатність дивитися одне одному в очі й говорити про те, що не так, щоб уже в неділю підняти голову. Це наша мета. На жаль, такі поразки теж є частиною кар'єри.

Хоча кожен матч має свою історію. Були й хороші ігри, ми виграли три матчі в чемпіонаті. Але нас принизили. Ось і все", — сказав після поєдинку головний тренер "Ланса" Яннік Каюзак у коментарі для L'Equipe.

Після чотирьох турів "Комо" з 9 очками посідає четверте місце в загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. У "Ланса" 3 бали та 33-тя позиція.

У наступному турі "Комо" прийме грецький АЕК, а "Ланс" на виїзді зіграє з німецький "Лейпцигом". Обидва матчі заплановано на 24 листопада.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ із Забарним знищив "Вільярреал" у Лізі чемпіонів.

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