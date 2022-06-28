"Нас розділили, але люди одні": воротар збірної РФ відзначився нікчемним твердженням про братання з українцями

"Нас розділили, але люди одні": воротар збірної РФ відзначився нікчемним твердженням про братання з українцями

Голкіпер країни-агресорки Андрій Луньов зробив чергову безглузду заяву.

Так, 30-річний футболіст німецького "Баєра", як і личить російській пропаганді, заявив, що росіяни, українці та білоруси – один народ.

Про це Луньов розповів у коментарі виданню "Известия".

"Голови будь-якої держави вирішують свої завдання. Я на політиці несильно розуміюсь. Можу почитати чи подивитися якусь інформацію, почути щось від друзів, знайомих і зробити висновки. Але, не знаючи всієї ситуації, не можна робити висновки.

Так, то, що гинуть люди, – це як ножем по серцю. Оце я точно можу сказати, особливо коли це відбувається між Росією та Україною. Завжди вважав, що Росія, Україна, Білорусь – один народ. Так, територіально нас розділили. І у кожного з нас свої звичаї. Але в цілому люди одні", - заявив Луньов.

Зазначимо, що для Луньова давати неадекватні заяви, схоже, звична справа. Раніше він наголосив на тому, що Сергій Бубка та Олег Блохін є "найвеличнішими російськими спортсменами".

Читайте також:

"Бан" на 10 років: Міжнародна федерація дзюдо пригрозила спортсменам, які протестуватимуть проти Росії

На Харківщині окупанти викрали чемпіона України з велоспорту та дитячого тренера

Школяр із Прикарпаття продав на аукціоні футболку з автографом Роналду заради ЗСУ: португалець відреагував