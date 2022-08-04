"Наш футбол поза політикою": уродженець України запросив до свого клубу російських футболістів

Власник андоррського клубу "Санта-Колома" Даніель Мільштейн пробив дно. Американський підприємець, який народився в Україні, заявив, що хоче бачити в своїй команді російських футболістів.

"Наш футбол поза політикою. В Андоррі немає ліміту на кількість легіонерів у команді. Ми працюємо по всьому ринку, по всьому світу. Ми беремо найдостойніших і найкращих футболістів, які мають бажання перемагати. Наша команда – це майданчик для єврокубків. Однозначно російські футболісти будуть у клубі. Позиція цього клубу така сама, як і в інших бізнесах, — спорт поза політикою. Хлопці, які хочуть перемагати та допоможуть нам у цьому, будуть частиною нашої команди. Наші завдання – перемагати на внутрішньому чемпіонаті та на міжнародній арені", - цитує Мільштейна FootballHub з посиланням на російські ЗМП.

Зазначимо, що нещодавно головним тренером "Санта-Коломи" призначили росіянина Дмитра Черишева.

Нагадаємо, що український фахівець Сергій Шевченко став головним тренером так званого клубу "Фрегат", який російські загарбники створили в окупованому Херсоні.

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