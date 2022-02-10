"Наш хіт є елементом спротиву": український журналіст Цимбалюк - про пісню фанатів "Путін - х*йло"

На його думку, важливо, як дії Росії сприймають громадяни України, а не те, як до кричалки ставиться президент країни-агресора.

Український журналіст Роман Цимбалюк, який 13 років працював у Москві та відомий жорсткими запитаннями на пресконференціях до президента РФ Володимира Путіна, оцінив пісню фанатів "Путін - х*йло".

- Є чудова пісня українських фанатів, яка вже стала міжнародною - "Путін х*йло". У кулуарах вам ніколи не доводилося чути, як на неї реагує господар Кремля?

- Я думаю, що він до цього ставиться по-філософськи. Він же багато разів розповідав, жалівся, що на Заході йому домальовують ікла, кров. Багато є різних карикатур. Словом, його часто позиціонують (справедливо), як диявола. Він стосовно цього завжди каже: "Мене це не зачіпає, я до цього звик".

Суть нашого хіта в іншому. Важливо не те, як сприймає Путін. А важливо те, як дії Росії сприймають громадяни України. Бо якщо ця пісня-кричалка стала такою популярною - який наслідок? Росіяни бачать, що їх тут, як мінімум, не чекають. Адже в російській системі координат проти "бога" такі речі говорити не можна, це заборонено.

Тож підсумуємо: наш хіт є елементом спротиву. Хтось співає цю пісню. Хтось на аватарки ставить жовто-блакитний прапорець. А хтось, перебуваючи на службі, закладає патрони в магазини. Тим самим ми фіксуємо і посилаємо сигнали, що а) росіяни, ви нам не брати; б) ви - кляті окупанти, ми вас ніколи не пробачимо. У такому контексті варто розглядати цю пісню. Наявна ненормативна лексика? Що ж, на те вони й ультрас, - розповів Цимбалюк в інтерв'ю sport24.ua.

Раніше повідомлялося, що УЄФА відкрив справу проти України за співи фанатів хіта "Путін - х*йло!" під час матчу з росіянами в півфіналі Євро-2022 з футзалу.

У Росії таку поведінку українських вболівальників вважають "дискримінаційною" та вимагали від УЄФА провести розслідування та покарати українську національну асоціацію, яка є відповідальною за дії уболівальників.

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