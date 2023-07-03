"Наша мета – виграти кубок": Мудрик висловився про перемогу над Францією у чвертьфіналі Євро-2023

Михайло зазначив, що команда не збирається зупинятися на досягнутому.

Вінгер молодіжної збірної України (U-21) Михайло Мудрик поділився емоціями після перемоги над командою Франції у чвертьфіналі Євро-2023.

Українська "молодіжка" обіграла французів з рахунком 1:3 та вийшла до півфіналу континентальної першості.

Крім того, наша футбольна збірна вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри. "Синьо-жовті" зіграють у футбольному турнірі на літній Олімпіаді-2024, яка відбудеться в Парижі.

Сам Мудрик став одним з героїв матчу проти Франції. Для гравця "Челсі" це був дебютний поєдинок на турнірі, оскільки матчі групового етапу він пропустив через пошкодження.

У післяматчевому інтерв'ю Михайло прокоментував свою взаємодію з колишнім одноклубником у донецькому "Шахтарі" Георгієм Судаковим. У грі з французами Мудрик заробив пенальті, який реалізував Судаков, а також віддав розкішну гольову передачу на Георгія.

"Судаков правильно сказав у інтерв'ю, що зазвичай було навпаки: він віддавав – я забивав. Тепер, думаю, забив пенальті, гадаю, треба йому ще забити. Все для свого друга роблю, хай забиває. "Продаю" його", – пожартував Мудрик у коментарі Суспільне Спорт.

Також Михайло зазначив, що метою української збірної є виграти чемпіонат Європи, тому команда не збирається довго радіти виходу до півфіналу, а зосередиться на підготовці до майбутнього поєдинку проти Іспанії.

"Все класно. Ми були кращі за французів, радіємо. Але лише сьогодні, бо наша мета – виграти кубок. І ми крок за кроком йдемо: сьогодні радіємо, а вже завтра всіма думками на іспанцях. Ми 100% передивимося ту гру (з групового раунду – прим.). Гадаю, це буде чистий аркуш для нас. Буде видно, як проти них грати", – сказав Мудрик.

У півфіналі Євро-2023 збірна України зустрінеться з Іспанією, яка у чвертьфінальному поєдинку за підсумками екстратаймів обіграла Швейцарію (2:1). Матч Іспанія – Україна відбудеться в середу, 5 липня, початок гри – о 22:00 за київським часом.

Додамо, що наша команда вже грала з іспанцями в останньому турі групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

В іншому півфіналі зіграють команди Ізраїлю та Англії. Цей матч також відбудеться 5 липня, але о 19:00 за київським часом.

Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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