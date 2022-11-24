"Наша підтримка має термін придатності": президент WBC відповів, чи може зірватися бій за "абсолюта" між Усиком та Ф'юрі

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман висловився про проведення поєдинку за "абсолюта" надважкої ваги між володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком.

За його словами, організація вважає цей поєдинок грандіозною подією у світі боксу.

"Був реальний інтерес до того, щоб бій Ф’юрі проти Усика відбувся, це було б чудовою нагодою, а потім переможець мав би провести обов’язковий бій проти претендента по лінії WBC, як тільки це буде підтверджено. WBC дуже підтримує об’єднавчі бої. Ми тоді підтримували поєдинок Вайлдера проти Джошуа, але цього не сталося. Потім ми знову підтримали Ф’юрі проти Джошуа, а потім ми підтримали Ф’юрі проти Усика. Якщо це станеться, це буде грандіозний бій для всього світу", – цитує Сулеймана Sky Sports.

Незважаючи на це, Сулейман все ж таки додав, що "їхня підтримка об'єднавчих боїв має свій термін придатності — закінчується в той момент, коли проведення такого поєдинку порушує права обов'язкового претендента".

Нагадаємо, що Усик заявив, що не хоче битися ні з ким іншим, окрім Ф'юрі, а також прокоментував майбутній поєдинок "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбудеться 3 грудня 2022 року. Він також озвучив найбільш ймовірні дату і місце свого об'єднавчого бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На заваді поєдинку може стати переможець бою між Руїсом та Вайлдером, який стане наступним обов’язковим претендентом на титул WBC у хевівейті, яким володіє Тайсон Ф’юрі.

Крім того, IBF зобов'язала Усика провести обов'язковий захист титулу проти хорвата Філіпа Хрговіча.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

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