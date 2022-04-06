"Наші гравці носитимуть її з гордістю": клуб АПЛ презентував нову форму на підтримку України

"Наші гравці носитимуть її з гордістю": клуб АПЛ презентував нову форму на підтримку України

У цьому екіпіруванні "іриски" проводитимуть свої матчі до кінця нинішнього сезону.

Англійський "Евертон", у складі якого виступає український захисник Віталій Миколенко, організував акцію з метою підтримати український народ у війні з російськими окупантами.

Мерсисайдський клуб оголосив, що відтепер до закінчення поточного сезону гратиме поєдинки у спеціальних футболках із нанесеним на рукав лого Ukraine Humanitarian Appeal - це програма британського комітету з надзвичайних ситуацій. Її заснувала група благодійних організацій Великої Британії.

"Наші гравці носитимуть її з гордістю", - йдеться в заяві на офіційному сайті "ірисок".

| Our players will proudly sport branding of the Disasters Emergency Committee (DEC) Ukraine Humanitarian Appeal on the sleeve of shirts for the remainder of the season - starting with tonight's game at Burnley. @decappeal — Everton (@Everton) April 6, 2022

Уперше в новій формі футболісти "Евертона" вийшли на перенесений матч 19-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Бернлі". Миколенко з'явився на полі в стартовому складі та вже встиг заробити пенальті - після перегляду VAR його реалізував одноклубник українця Рішарлісон .

Раніше повідомлялося, що легендарний володар "Золотого м'яча" захищає Україну у війні з російськими загарбниками.

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