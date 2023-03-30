Наслідки гучного скандалу: Індонезію позбавили права проведення молодіжного ЧС-2023 з футболу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення позбавити Індонезію права на проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Відповідне рішення було ухвалене після інциденту з жеребкуванням молодіжного ЧС-2023. Церемонія була запланована на 31 березня, але її довелося відкласти.

Причиною стало те, що губернатор острова Балі, де мало відбутися жеребкування, відмовився приймати делегацію збірної Ізраїлю. У Джакарті також відбулися протести із закликами не допустити ізраїльтян до участі в турнірі.

Зазначимо, що між Індонезією й Ізраїлем немає офіційних дипломатичних відносин через Палестину, яку індонезійська влада підтримує в конфлікті з ізраїльтянами.

Нового господаря молодіжного ЧС-2023 ФІФА оголосить найближчим часом. Дати проведення турніру залишаться незмінними – від 20 травня до 11 червня.

Додамо, що турнір повинен був відбутися ще 2021 року, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу з футболу серед команд U-20 залишається збірна України. У фіналі 2019 року підопічні Олександра Петракова обігралу Південну Корею. На жаль, захистити титул "синьо-жовті" вже точно не зможуть, адже не подолали кваліфікацію.

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