Наслідки моторошного нокауту: ексчемпіон світу з боксу помер у віці 37 років

Мойзес Фуентес понад рік боровся за своє життя.

Колишній чемпіон світу за версією WBO в найлегшій вазі Мойзес Фуентес пішов з життя у віці 37 років через проблеми зі здоров'ям, спричинені руйнівним нокаутом, в якому він побував минулого року.

Восени 2021 року Фуентес провів бій проти свого співвітчизника, мексиканського проспекта Давіда Куельяра. В сьомому раунді суперник надпотужним лівим хуком відправив Мойзеса в нокаут.

Фуентес знепритомнів і протягом кількох хвилин нерухомо лежав на канвасі, отримуючи допомогу медиків. Потім його забрали з рингу на ношах і доправили до лікарні.

У спортсмена діагностували черепно-мозкову травму. Він переніс операцію, але після неї виникло багато ускладнень. Боксер понад рік боровся за своє життя, але, на жаль, його серце припинило битися.

"Із глибоким сумом і горем ми сповіщаємо, що мексиканський чемпіон Мойзес Фуентес помер. Він зазнав поразки нокаутом, унаслідок чого в його голові утворився тромб. Мойзес хоробро боровся понад рік, але, на жаль, пішов із життя", – йдеться в заяві WBO.

За свою кар'єру Фуентес здобув 25 перемог, зазнав сім поразок і завершив один бій унічию.

Раніше повідомлялося, що колумбійський боксер Луїс Кіньонес помер від отриманих на рингу травм.

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