Наслідки приходу "руского міра": окупанти зруйнували тренувальні поля "Маріуполя" (фото, відео)

Тренувальні поля футбольного клубу "Маріуполь" серйозно постраждали внаслідок обстрілів і бомбардувань російськими окупаційними військами.

Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники знищили та пошкодили чимало об'єктів спортивної інфраструктури України. Серед них - тренувальні поля "Маріуполя", який виступав у Прем'єр-лізі.

Руйнівні наслідки приходу "руского міра" до Маріуполя показав віцепрезидент азовського клубу Андрій Санін.

"Під час штурму Маріуполя військами Російської Федерації вся наша інфраструктура зазнала численних артилерійських ударів з боку російських окупантів. На основних для першої команди полях ми нарахували 8 вирв на полі №1 і 4 "прильоти" на полі №2. Не вдалося уникнути руйнувань і на полі №4 зі штучним покриттям, де займалася наша академія, постраждало й поле №3 молодіжної команди.

Частину агрономічної техніки вкрадено, частину - розграбовано мародерами. Ось такий він, "рускій мір", метастази якого безглуздо і нещадно знищують все навколо себе", - написав Санін у своєму Facebook.

Прихід «русского мира» до Маріуполя залишив найглибші шрами скрізь, куди змогли дотягнутися його загребущі руки. Це... Опубліковано Андреєм Саниним Понеділок, 6 червня 2022 р.

Нагадаємо, через зруйновану окупантами інфраструктуру "Маріуполь", як і чернігівська "Десна", не зможе взяти участь у новому сезоні УПЛ, який збираються розпочати в серпні цього року.

Читайте також:

Російські окупанти зруйнували тренувальну базу клубу УПЛ на Харківщині

Боксер з Чернігова загинув у боях із російськими окупантами

Російські окупанти вбили чемпіона Європи зі стрільби з лука