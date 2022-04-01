Наслідки "руского міра": дружина Усика показала їхній будинок у Ворзелі після захоплення окупантами

Дім українського чемпіона був взятий російськими військами.
Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика Катерина показала наслідки перебування російських окупантів в їхньому будинку у Ворзелі (селище Київської області - розташоване між Ірпенем та Бучею).
Відповідну фотографію вона опублікувала в сторіз Instagram.
"Руский мір! Заїхав і до мене! Тварюки! Просто все зіпсували, на*рали, як завжди!", - написала Катерина.
Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.
35-річний спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.
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