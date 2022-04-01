Наслідки "руского міра": дружина Усика показала їхній будинок у Ворзелі після захоплення окупантами

Дім українського чемпіона був взятий російськими військами.

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика Катерина показала наслідки перебування російських окупантів в їхньому будинку у Ворзелі (селище Київської області - розташоване між Ірпенем та Бучею).

Відповідну фотографію вона опублікувала в сторіз Instagram.

"Руский мір! Заїхав і до мене! Тварюки! Просто все зіпсували, на*рали, як завжди!", - написала Катерина.

фото - Instagram usykkate1

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

35-річний спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Читайте також:

"Ти для мене, як матір для сина": Усик написав патріотичну пісню про Україну (відео)

"Є плюси і мінуси": Володимир Кличко оцінив рішення Усика залишити Україну заради бою з Джошуа

Залізний капітан: помер легендарний захисник київського "Динамо"