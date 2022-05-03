Наслідки "руского міра": Верняєв показав розтрощений окупантами гімнастичний зал у Харкові (фото)

Олімпійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв поділився кадрами розтрощеного окупантами гімнастичного залу в Харкові.

У цьому залі виховали олімпійського чемпіона-1992 Рустама Шаріпова.

Про це Верняєв розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Перші 2 фото зроблено 05.12.2017 до російських "рятувальників", а наступні фотографії зроблено днями, після приходу "рятувальників". Я дуже хотів би подивитися, що б у себе там вони зали рятували, а не в Україні", – написав Верняєв.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув призер минулорічних Ігор нескорених Андрій Котовенко.

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