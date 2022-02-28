Наслідки вторгнення РФ до України: німецький футбольний клуб розірвав контракт із "Газпромом"

"Шальке" достроково припинив співпрацю з компанією країни-окупантки.

Відомий німецький футбольний клуб "Шальке" із Гензелькірхена розірвав спонсорський контракт з російським "Газпромом" у відповідь на розв'язану Російською Федерацією війну в Україні.

Про це повідомляє офіційний сайт "Шальке".

"Правління та наглядова рада "Шальке" дійшли згоди про дострокове припинення співпраці клубу з "Газпромом". Наразі клуб веде переговори з представниками поточного спонсора, додаткова інформація буде опублікована пізніше.

Це рішення не вплине на фінансові можливості клубу. Керівництво клубу впевнене, що найближчим часом зможе оголосити про нового партнера", - йдеться в офіційній заяві німецького клубу.

FC Schalke 04's managing board and supervisory board have agreed to end the club's partnership with GAZPROM prematurely.



More information to follow. pic.twitter.com/nr5vjzSybm — FC Schalke 04 (@s04_en) February 28, 2022

Зазначимо, що "Газпром" був спонсором "Шальке" від 2006 року, а від 2007 року логотип "Газпрому" розміщувався на футболках гравців. Згідно з контрактом, німецька команда отримувала 30 мільйонів євро на рік.

До цього стало відомо, що на тлі російської агресії "Шальке" прибрав з форми лого "Газпрому". А ще раніше провідне німецьке видання Bild у своїх матеріалах замінило лого "Газпрому" на футбольній формі написом "Свободу Україні!".

Як повідомлялося, відомий український футбольний тренер Юрій Вернидуб, а також знамениті боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко вступили до територіальної оборони. А футболіст Андрій Ярмоленко перерахував 3 мільйони гривень українській армії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: