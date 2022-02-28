Наслідки вторгнення РФ до України: німецький футбольний клуб розірвав контракт із "Газпромом"

"Шальке" достроково припинив співпрацю з компанією країни-окупантки.
Відомий німецький футбольний клуб "Шальке" із Гензелькірхена розірвав спонсорський контракт з російським "Газпромом" у відповідь на розв'язану Російською Федерацією війну в Україні.
Про це повідомляє офіційний сайт "Шальке".
"Правління та наглядова рада "Шальке" дійшли згоди про дострокове припинення співпраці клубу з "Газпромом". Наразі клуб веде переговори з представниками поточного спонсора, додаткова інформація буде опублікована пізніше.
Це рішення не вплине на фінансові можливості клубу. Керівництво клубу впевнене, що найближчим часом зможе оголосити про нового партнера", - йдеться в офіційній заяві німецького клубу.
FC Schalke 04's managing board and supervisory board have agreed to end the club's partnership with GAZPROM prematurely.— FC Schalke 04 (@s04_en) February 28, 2022
More information to follow. pic.twitter.com/nr5vjzSybm
Зазначимо, що "Газпром" був спонсором "Шальке" від 2006 року, а від 2007 року логотип "Газпрому" розміщувався на футболках гравців. Згідно з контрактом, німецька команда отримувала 30 мільйонів євро на рік.
До цього стало відомо, що на тлі російської агресії "Шальке" прибрав з форми лого "Газпрому". А ще раніше провідне німецьке видання Bild у своїх матеріалах замінило лого "Газпрому" на футбольній формі написом "Свободу Україні!".
Як повідомлялося, відомий український футбольний тренер Юрій Вернидуб, а також знамениті боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко вступили до територіальної оборони. А футболіст Андрій Ярмоленко перерахував 3 мільйони гривень українській армії.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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