Наслідки вторгнення до України: відомий російський футбольний клуб потрапив під санкції США

Наслідки вторгнення до України: відомий російський футбольний клуб потрапив під санкції США

Московський гранд постраждав від рішення керівництва своєї країни.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Росії після того, яка президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Вторгнення РФ до України змусило Міністерство фінансів США розширити список російських компаній, які потрапили під санкції, повідомляє офіційний сайт Міністерства фінансів США

Нові санкції також торкнулися московського ЦСКА. Московський клуб є дочірньою компанією VEB RF, керівництво якої пов'язане з російською владою. Майже два роки тому VEB RF придбала 77,63% ЦСКА.

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