"Насолоджуюся моментом": Роналду повідомив, чи стане ЧС-2026 останнім у його кар'єрі

Легендарний форвард саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду оголосив, що чемпіонат світу-2026 стане для нього останнім у кар'єрі.

"Скоро" для мене означає через 10 років... Ні, я жартую. Я справді насолоджуюся моментом зараз. Як відомо, у футболі, коли досягаєш певного віку, рахуєш місяці дуже швидко. Зараз я почуваюся дуже добре. Я забиваю голи, досі почуваюся швидким і гострим. Я насолоджуюся своєю грою в національній збірній. Але, звичайно, давайте будемо чесними. Під "скоро" я маю на увазі, можливо, один чи два роки.

Однозначно, бо мені виповниться 41 рік (на момент ЧС-2026 – прим.). Я віддав футболу все. Я в цій грі вже 25 років. Я зробив усе, у мене багато рекордів як у клубах, так і в національній збірній. Тож давайте насолоджуватися й жити моментом", – наводить слова португальця Reuters.

Зазначимо, що збірна Португалії перебуває за крок від виходу на ЧС-2026. За два тури до фінішу португальці з 10 очками лідирують у своїй відбірковій групі. Угорщина (5 балів) посідає другу позицію, Ірландія (4 пункти) перебуває на третьому місці, а Вірменія (3 очки) йде останньою.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Для Роналду прийдешній Мундіаль стане вже шостим у його кар'єрі. Раніше він брав участь на світових першостях у 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022 роках.

У жовтні цього року Кріштіану став найкращим бомбардиром в історії кваліфікації чемпіонатів світу – на його рахунку 41 гол у відбіркових матчах до Мундіалів.

Загалом в активі 40-річного Роналду наразі 953 голи за кар'єру. З них він 143 забив у футболці національної команди – Кріштіану є найкращим бомбардиром в історії збірних.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.