"Настав час для нового виклику": Роналду попрощався з "Манчестер Юнайтед"

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду підтвердив свій відхід з "Манчестер Юнайтед" та побажав клубу успіхів.

Про це пише журналіст The Telegraph Метт Лоу в Twitter, посилаючись на слова португальця.

"Після розмов з "Манчестер Юнайтед" ми домовилися достроково розірвати наш контракт. Я люблю "Манчестер Юнайтед" і люблю вболівальників, це ніколи не зміниться. Однак мені здається, що настав правильний час для пошуку нового виклику. Я бажаю команді успіхів у решті сезону та в майбутньому", – заявив Роналду.

Ronaldo: "Following conversations with Manchester United we have mutually agreed to end our contract early.



"I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change. However, it feels like the right time for me to seek a new challenge. — Matt Law (@Matt_Law_DT) November 22, 2022

"Манчестер Юнайтед" оголосив про розірвання контракту з Роналду у вівторок, 22 листопада. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" влітку минулого року. Цього сезону на його рахунку 16 поєдинків за МЮ у всіх турнірах, 3 голи та 2 асисти.

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