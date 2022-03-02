"Настав час показати яйця в реальному житті": Ярмоленко звернувся до футболістів збірної Росії

Капітан української збірної закликав російських колег показати людям правду про війну в нашій країні.

Півзахисник лондонського "Вест Гема" та збірної України Андрій Ярмоленко, який раніше перерахував 3 мільйони гривень українській армії, звернувся до футболістів збірної Росії.

Капітан української збірної звинуватив російських футболістів, серед яких є багато його знайомих, в тому, що вони мовчать, поки війська РФ вторглися до України та вбивають людей.

"Говоритиму російською, щоб усі, кому адресоване це послання, розуміли мене. Я - Андрій Ярмоленко, гравець збірної України. Народився у Пітері. Але виріс в Україні та вважаю себе українцем на всі 100%.

У мене є питання до гравців збірної Росії з футболу. Хлопці, чому ви сидите як обісрані та нічого не кажете? В Україні вбивають людей, наших дружин, матерів, дітей. Але ви нічого не кажете, не коментуєте.

Скажіть, будь ласка, що вам буде за те, якщо ви всі разом просто об'єднаєтесь та покажете людям, що відбувається справді в нашій країні. Багатьох із вас я знаю, з багатьма я знайомий. І ви всі мені казали, що так не має бути, що ваш президент робить неправильно.

Тому, хлопці, ви маєте вплив на людей. Покажіть це, я прошу вас, будь ласка. Знаю, що деякі з вас люблять показувати свої яйця на камеру, але тепер настав час показати яйця в реальному житті. Всім дякую за увагу. Слава Україні", – сказав Ярмоленко.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: