"Настав час попрощатися": зірка "Барселони" оголосив про завершення кар'єри у збірній

Півзахисник "Барселони" та капітан збірної Іспанії Серхіо Бускетс вирішив припинити виступи за національну команду після вильоту з ЧС-2022.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці Instagram.

"Я хотів би оголосити, що після майже 15 років та 143 ігор настав час попрощатися з національною командою. Хотів би подякувати всім людям, які супроводжували мене на цьому довгому шляху. Від Вісенте дель Боске, який дав мені можливість дебютувати, до Луїса Енріке, завдяки якому я насолоджувався кожною секундою.

Я також хотів би подякувати Хулену Лопетегі, Фернандо Єрро та Роберту Морено за довіру, а також усьому їхньому персоналу. І, звичайно, дякую кожному з моїх товаришів по команді, з якими я боровся за те, щоб національна збірна опинилася там, де вона заслуговує бути. Не хочу забути жодного члена експедиції, які були так само важливими на задньому плані (фізіотерапевти, лікарі, гравці, делегати, дієтологи, персонал, преса, охорона)", – написав футболіст.

"Для мене було великою честю представляти свою країну і підіймати її на вершину, бути чемпіоном світу та Європи, капітаном і зіграти стільки матчів, з більшим чи меншим успіхом, але завжди віддаючи всі сили та роблячи все можливе, щоб усе було якнайкраще і щоб кожен відчував, наскільки він важливий, допомагаючи всім і борючись за одну мету, одержуючи унікальний, незабутній та історичний досвід", – додав він.

На даний момент Бускетс виступає за каталонську "Барселону". Він дебютував за національну команду 2009 року. 2010 року він став чемпіоном світу, 2012 – виграв чемпіонат Європи.

Іспанська збірна сенсаційно поступилася Марокко у 1/8 фіналу ЧС-2022 та завершила боротьбу за трофей.

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