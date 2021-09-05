Наступна зупинка - Париж: Паралімпійські ігри-2020 в Токіо офіційно завершені

XVI Паралімпійські ігри у столиці Японії фінішували.

У неділю, 5 вересня, в Токіо завершилися Паралімпійські ігри-2020. Упродовж 12 змагальних днів 4400 спортсменів зі 168 країн світу боролися за нагороди у 22 видах спорту. Всього було розіграно 540 комплектів нагород.

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Україну на Іграх представляли 143 паралімпійці у 15 видах спорту. "Синьо-жовті" в столиці Японії завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Наша команда посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

Після погашення олімпійського вогню Ігри в Токіо було офіційно оголошено закритими. Столиця Японії передала естафету Парижу, який у 2024 році прийме наступні Олімпійські та Паралімпійські ігри.

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Паралімпійські ігри-2020 у Токіо тривали від 24 серпня до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Паралімпіада в Токіо стала однією з найуспішніших для України за часи незалежності. 98 медалей - це другий показник в історії нашої країни на літніх Паралімпіадах.

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