Наступний матч "Динамо" в УПЛ перенесли на невизначений термін: яка причина

Матч 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Динамо" – "Металіст 1925" перенесено на невизначений термін.

Про це столичний клуб повідомив у офіційному Telegram-каналі.

"Біло-сині" та харків'яни повинні були зіграти в неділю, 13 серпня. Але за взаємною згодою сторін гру було відкладено, аби "Динамо" мало змогу краще підготуватися до матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького "Аріса".

Перший поєдинок з "Арісом" команда Мірчі Луческу проведе вже цього тижня – в четвер, 10 серпня, у Греції. Стартовий свисток пролунає о 21:15 за київським часом.

Гра у відповідь між динамівцями та командою з міста Салоніки відбудеться 17 серпня у румунському Бухаресті, оскільки через війну з російськими окупантами єврокубкові матчі заборонено проводити на території України.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" отримало потенційного суперника в плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, "біло-сині" вдало розпочали новий сезон УПЛ, набравши 6 очок у перших двох матчах. Після розгромної перемоги над "Минаєм" (4:1) динамівці у видовищному матчі обіграли "Оболонь" (2:4).

"Металіст 1925" поки що йде з нулем у графі набраних очок. Харків'яни розпочали чемпіонат поразкою від "Шахтаря" (1:2), а потім поступилися "Олександрії" (1:0).

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