Наступний матч "Шахтаря" в Чемпіонаті України перенесли: названо причину

Матч дев'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між закарпатським "Минаєм" і донецьким "Шахтарем" перенесено на невизначений термін.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті УПЛ. Поєдинок мав відбутися у суботу, 22 жовтня, о 13:00.

Як повідомляє ВЗБІРНА, таке рішення було ухвалене за згодою обох клубів. Однією з причин перенесення є відповідальний матч "гірників" у Лізі чемпіонів. У вівторок, 25 жовтня, донеччани в Шотландії зіграють у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Селтіка".

Наразі "Шахтар" з 19 очками посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, поступаючись "Дніпру-1" лише через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів. "Минай" з 9 балами перебуває на 9-й сходинці.

Нагадаємо, раніше УПЛ перенесла матч 8-го туру УПЛ між "Динамо" та "Металістом".

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