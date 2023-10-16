Наступний матч "Зорі" в Лізі конференцій можуть перенести: яка причина

"Маккабі" Тель-Авів звернувся до УЄФА з проханням перенести домашній поєдинок проти луганського клубу.

Матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій між "Маккабі" Тель-Авів і луганською "Зорею" може бути перенесено.

Ізраїльський клуб звернувся до УЄФА з проханням перенести поєдинок, який заплановано на 26 жовтня на стадіоні "Блумфілд" у Тель-Авіві, через ситуацію в країні.

Через атаку терористів ХАМАС на Ізраїль та операцію сил оборони країни у Секторі Гази ізраїльське Міністерство культури та спорту скасувало усі спортивні заходи. Відтак, "Маккабі" не зможе прийняти гру через війну.

"Футбольний клуб "Маккабі" Тель-Авів вранці звернувся до УЄФА з проханням перенести гру з луганською "Зорею" в Лізі конференцій, яка повинна відбутися 26 жовтня", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що "Зоря" та "Маккабі" Тель-Авів повинні провести два матчі поспіль у Лізі конференцій. Номінально домашній для українського клубу поєдинок 4-го туру єврокубку заплановано на 9 листопада у польському місті Люблін.

Після двох турів "Зоря" з 4 очками посідає друге місце у групі Ліги конференцій, поступаючись за додатковими показниками бельгійському "Генту". "Маккабі" Тель-Авів (3 бали) йде на третій позиції. Замикає квартет ісландський "Брейдаблік", не маючи залікових пунктів у своєму активі.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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